شائعات حول إنتشار الفيروس المضخم للخلايا البشرية (HMPV).. والصحة العالمية تؤكد لا داعي للهلع !

إدعاءات وشائعات منذ عدة أيام حول إنتشار الفيروس المضخم للخلايا البشرية (HMPV) في الصين ما أثار القلق العالمي بحسب الاخبار المُتداولة عن تفشيه وإحتمالية دخول العالم بفترة تُشبه فترة إنتشار كورونا .

أمر ليس “غير معتاد”!

بدايةً يُعرف هذا الفيروس بأنه مرض تنفسي أعراضه تُشبه الأنفلونزا أو البرد وبحسب تقرير منظمة الصحة العالمية حول الموضوع أشارت من خلاله أنه في المناخات المعتدلة، تحدث الأوبئة الموسمية لمسببات الأمراض التنفسية الشائعة، بما في ذلك الأنفلونزا، وغالبًا خلال فترات الشتاء في العديد من البلدان في نصف الكرة الشمالي في الأسابيع الأخيرة في هذا الوقت من العام، وهو أمر ليس “غير معتاد”.

الوضع الصحي في الصين .

وبحسب السلطات المحلية في الصين ، ارتفعت حالات الإصابة في المناطق الشمالية وخاصة بين الأطفال كما رفضت السلطات الادعاءات التي تنتشر حول خطورة الفيروس وأن المراكز الصحية والمستشفيات مكتظة بالمصابين وأكدت أن استخدام المستشفيات حاليًا أقل مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي .

وفي السياق ذاته كان قد قال رئيس وزراء الهند سيدارامايا إنه وجه إدارات الصحة والتعليم الطبي باتخاذ جميع التدابير الاحترازية بعد اكتشاف حالتين من فيروس (HMPV) في ولاية كارناتاكا.وقال للصحافة إنه:” تم اكتشاف العدوى لدى طفلين وعلى الرغم من أن الفيروس ليس خطيراً، إلا أنه يتعين اتخاذ تدابير احترازية”.

الصين ليست مصدر الفيروسات !

لاحظنا أن هناك عشرات الصفحات العربية التي تحدث عن خطورة تفشي هذا الفيروس وقامت بعض السلطات العربية بإتخاذ اجراءات علماً أن حتى هذه اللحظة لم يتم تسجيل أي إصابة . وعلي سبيل النكات سارع بعض الناشطين في المنطقة العربية في ربط إنتشار الفيروس بإستمكال موجة الاحداث السيئة التي شهدها العالم خلال العام 2024 . وبصورة قد تبدو غير مقصودة تُصور الصين على أنها مصدر إنتشار الفيروسات بسبب ما يتناولونه على موادئهم .

الصين لها طريقتها بالتعاطي مع أي حالات مُصابة ، وهذه إرادة متقدمة على متابعة أي تفشي لفيروس والتنبيه منه، والتصرف بشكل سريع. هذا السبق في الاجراء الصحي يُميز الصين لانها دولة ذات كثافة سكانية تماماً كما تعاطت مع تفشي كورونا خلال العامين 2019 – 2020 حيث كانت أول دولة تقوم بتشخيص الاصابات مع العلم أن الفيروس كان موجودا ًفي بلدان أخرى ولم يتم تشخيصه منذ بداية إنتشاره .

هذا أدى الى أن ترسيخ صورة أن الصين هي الدولة المُسببة لكل انواع الفيروسات في العالم وهذا ما نشاهده على وسائل التواصل الاجتماعي كأن يكتب الناشطون من مختلف مناطق العالم ماذا يأكلون في الصين ؟ في الصين يأكلون كل أنواع الحشرات والزواحف ؟ وغيرها من الادعاءات التي لا اساس لها . حتى طريقة تعاطي الاعلام من ناحية تغطية الخبر بأسلوب غير دقيق وغير موضوعي بهدف التهويل وإثارة القلق . كما يرى أدهم السيد أن هذه محاولات لتشويه صورة الصين لمآرب كثيرة أو هو تعاطي عنصري لمجتمعٍ ما إذا ما قلنا أيضاً أنها طريقة عشوائية وغير كفوءة في التعاطي مع الاحداث.

لا داعي للهلع !

استناداً إلى تقييم المخاطر تنصح منظمة الصحة العالمية بعدم فرض أي قيود على السفر أو التجارة . واكدت ان مستويات الالتهابات التنفسية الحادة المبلغ عنها في الصين، بما في ذلك فيروس التهاب الجهاز التنفسي البشري، تقع ضمن النطاق المتوقع لموسم الشتاء . يتقاطع هذا الكلام مع ما صرحته لموقع المنار الدكتورة ندى شمس الدين مختصة في الامراض الجرثومية أن الاعداد التي تم التلبيغ عنها في كل من أوروبا والصين ما زالت أقل من الاعداد التي سُجلت في الفترات السابقة. ولا داعي للهلع ! ودعت الى ضرورة توخي الدقة في نقل المعلومة الصحية وأوصت بدورها الأفراد باتخاذ الاحتياطات المعتادة لمنع انتشار مسببات الأمراض التنفسية خاصةً بالنسبة للفئات الأكثر ضعفًا.

البقاء في المنزل لتجنب إصابة الآخرين.

غسل اليدين وتعقيمهما

تجنب الاحتكاك بالمُصاب حيث أن العدوى تنتقل بالرذاذ والافرازات التنفسية والمخاطية.

تجنب ملامسة الاسطح الملوث.

لا يوجد اي لقاح خاص ولا أدوية للقضاء على الفيروس .

العلاجات تكون حسب الاعراض .

فترة حضانة هذا الفيروس هي من 3 الى 6 أيام .

مدة المرض قد تمتد لعدة أيام حسب مناعة الشخص

توصيات منظمة الصحة العالمية لمنع إنتشارالامراض التنفسية

المصدر: موقع المنار+منظمة الصحة العالمية