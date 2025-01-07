ميقاتي: أوصلنا رسالة لرعاة تفاهم وقف إطلاق النار بوجوب وقف خروق “إسرائيل” وانسحابها من الأراضي اللبنانية – موقع قناة المنار – لبنان
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ميقاتي: أوصلنا رسالة لرعاة تفاهم وقف إطلاق النار بوجوب وقف خروق “إسرائيل” وانسحابها من الأراضي اللبنانية
منذ 1 ساعة
7 January، 2025
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