رئيس مستوطنة المطلة : في الأمس نصحت سكان المستوطنة بعدم العودة لمنازلهم حتى لا يشهدوا تكرار أحداث 7 أكتوبر بعد عامين أو ثلاثة أعوام – موقع قناة المنار – لبنان
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January 8 2025 - 15:56

رئيس مستوطنة المطلة : في الأمس نصحت سكان المستوطنة بعدم العودة لمنازلهم حتى لا يشهدوا تكرار أحداث 7 أكتوبر بعد عامين أو ثلاثة أعوام

منذ 1 ساعة 8 January، 2025
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