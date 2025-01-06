حركة المجاهدين: عملية قلقيلية تأتي في اطار الرد على جرائم الابادة الجماعية وتؤكد فشل محاولات إنهاء المقاومة في الضفة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 6 2025 - 11:10

حركة المجاهدين: عملية قلقيلية تأتي في اطار الرد على جرائم الابادة الجماعية وتؤكد فشل محاولات إنهاء المقاومة في الضفة

منذ 1 ساعة 6 January، 2025
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