“كان” العبرية: بعد عام وثلاثة أشهر، غادر اللواء 401 في الجيش الإسرائيلي قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 7 2025 - 21:24

“كان” العبرية: بعد عام وثلاثة أشهر، غادر اللواء 401 في الجيش الإسرائيلي قطاع غزة

منذ 1 ساعة 7 January، 2025
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