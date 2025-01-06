يديعوت أحرونوت العبرية: هناك تقدم في المفاوضات بشأن صفقة تبادل الأسرى بين حماس و”إسرائيل” والنقاش يدور حاليًا حول عدد المحتجزين الذين سيتم إطلاق سراحهم – موقع قناة المنار – لبنان
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January 6 2025 - 09:02

يديعوت أحرونوت العبرية: هناك تقدم في المفاوضات بشأن صفقة تبادل الأسرى بين حماس و”إسرائيل” والنقاش يدور حاليًا حول عدد المحتجزين الذين سيتم إطلاق سراحهم

منذ 16 mins 6 January، 2025
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