يائير لبيد: حقيقة أن جندي احتياط اضطر إلى الفرار من البرازيل في منتصف الليل لتجنب اعتقاله بسبب القتال في غزة هو فشل سياسي هائل من جانب حكومة غير مسؤولة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 5 2025 - 10:44

يائير لبيد: حقيقة أن جندي احتياط اضطر إلى الفرار من البرازيل في منتصف الليل لتجنب اعتقاله بسبب القتال في غزة هو فشل سياسي هائل من جانب حكومة غير مسؤولة

منذ 31 mins 5 January، 2025
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