الخارجية الإيرانية: الدعم الأمريكي والبريطاني للكيان الصهيوني بالسياسة والتسليح يعتبر مشاركة مباشرة في ارتكاب الجرائم بغزة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 5 2025 - 10:44

الخارجية الإيرانية: الدعم الأمريكي والبريطاني للكيان الصهيوني بالسياسة والتسليح يعتبر مشاركة مباشرة في ارتكاب الجرائم بغزة

منذ 42 mins 5 January، 2025
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