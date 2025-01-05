الخارجية الإيرانية: العدوان الأمريكي البريطاني يهدد الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 5 2025 - 10:42

الخارجية الإيرانية: العدوان الأمريكي البريطاني يهدد الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة

منذ 42 mins 5 January، 2025
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