لبنان: ‎قوات العدو تمنع سيارات الإسعاف من الوصول إلى المكان الذي يوجد فيه المواطن المصاب في بنت جبيل – موقع قناة المنار – لبنان
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January 4 2025 - 00:46

لبنان: ‎قوات العدو تمنع سيارات الإسعاف من الوصول إلى المكان الذي يوجد فيه المواطن المصاب في بنت جبيل

منذ 52 mins 3 January، 2025
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