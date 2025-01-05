مجلس عزاء حسيني عن أرواح ثلة من الشهداء في مجمع الإمام الكاظم(ع) في حي ماضي

تكريماً وتخليداً لدمائهم الزاكية وإحياءً لذكراهم العطرة، أقام حزب الله مجلس عزاء حسيني عن أرواح الشهداء السعداء على طريق القدس: علي حسن نصار بيضون، حسن أبو عليوي، علي أحمد عبدو الزغير، هادي عدنان سعد، ربيع علي الزغير، حسين محمد باقر قصير، ربيع عبد النبي حرب، محمود محمد الحاج بزي، محمد رضوان بزي، شوقي نبيه سعد، موسى فؤاد جمعة، وذلك في مجمع الإمام الكاظم (ع) في حي ماضي، بحضور لفيف من علماء الدين، وعدد من الفعاليات والشخصيات، وعوائل شهداء، وحشد من الأهالي.

افتتح المجلس بتلاوة آيات بينات من القرآن الكريم، وبعد ذلك تليت السيرة الحسينية العطرة عن أرواح كل الشهداء.

المصدر: اعلام بيروت