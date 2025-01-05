حسين الموسوي: لنبذ الفتن وكل ما يفرق أبناء مجتمعنا

قال المستشار السياسي للامين العام لحزب الله النائب السابق حسين الموسوي “هناك هجمة شرسة على مجتمع المقاومة ويتوجب علينا جميعا الإنتباه إلى كيفية التعاطي مع هذه الهجمة”، واضاف “يجب التأكيد على ما يوحدنا ونبذ الفتن وكل ما يفرق أبناء مجتمعنا حفظا لدماء الشهداء وتضحياتهم”.

كلام الموسوي جاء الاحد خلال الحفل التأبيني الذي نظمه حزب الله وأهالي الشهداء: محمد مهدي الموسوي، حسين عمار الموسوي، حبيب علي الموسوي وعلي حبيب الموسوي، في بلدة النبي الشيت البقاعية تكريما لهم، بحضور فاعليات دينية وسياسية وبلدية واختيارية واجتماعية.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام