الموسوي: ألا يشكل “الاسرائيليون” خطراً دائماً على كل لبنان؟

صدر عن المستشار السياسي لأمين عام “حزب الله”، النائب السابق الحاج حسين الموسوي بيان تحت عنوان: “تساؤلات”، جاء فيه: “أليس الكيان الغاصب طامعاً في أرضنا ومياهنا وخيراتنا كلها ؟

أين كان حزب الله أعوام 1967و1973 و1982 ؟

ألا يشكل الاسرائيليون خطراً دائماً على كل لبنان ؟

لذلك نسأل : إذا كانت أميركا لا تسمح بتسليح الجيش اللبناني لا اليوم ولا غداً !

وإذا كان تسليم سلاح المقاومة مطلباً لأعدائنا فكيف يصح للّبناني المخلص لوطنه والمعني بسلامته وشرفه أن يترك وطنه غير قادر على الدفاع وعواء الذئب لا يهدأ لحظة واحدة؟

هذه المسألة كيف يحلّها الشاطرون رياضياً منطقياً؟

ساء ما يحكمون !!”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام