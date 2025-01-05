اعلام العدو :بعد رفض المستوطنين العودة لمنازلهم خشية من تجدد الحرب الاحتلال سيمنح مبلغ (15 ألف شيكل) لكل مستوطن يعود إلى منزله في شمال فلسطين المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 5 2025 - 23:02

اعلام العدو :بعد رفض المستوطنين العودة لمنازلهم خشية من تجدد الحرب الاحتلال سيمنح مبلغ (15 ألف شيكل) لكل مستوطن يعود إلى منزله في شمال فلسطين المحتلة

منذ 9 mins 5 January، 2025
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