طقس مستقر يسيطر على لبنان

يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط طقس مستقر ، يستمر حتى نهاية الاسبوع.

الطقس خلال الايام المقبلة بحسب مصلحة الارصاد الجوية :

اليوم الثلاثاء:

قليل الغيوم إلى غائم جزئياً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل والتي تكون ضمن معدلاتها الموسمية، وارتفاعها بشكل بسيط على الجبال وفي الداخل، كما يتشكل ضباب محلي على المرتفعات خلال الفترة الصباحية.

الأربعاء: قليل الغيوم إلى غائم جزئيًا بسحب مرتفعة مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة خاصة على الجبال وفي الداخل حيث تتخطى معدلاتها الموسمية.

الخميس: صافٍ مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة مترافقة مع نسبة رطوبة منخفضة.

تحذر مصلحة الارصاد الجوية : من خطر تكوّن الجليد على الطرقات الداخلية والجبلية التي تعلو عن ال ٢٠٠٠متر خلال الليل وساعات الصباح الأولى.

المصدر: مصلحة الارصاد الجوية