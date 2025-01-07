95 قتيلاً بزلزال عنيف ضرب التبت غرب الصين

قُتل ما لا يقل عن 95 شخصاً صباح اليوم الثلاثاء، إثر زلزال قوي ضرب منطقة التبت في جبال الهيمالايا جنوب غرب الصين وشعر به السكان في النيبال المجاورة، مما ادّى إلى مبان عدة، وفق إعلام رسمي.

وأكدت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) نقلاً عن السلطات المحلية إصابة أكثر من 130 شخصاً، في حصيلة غير نهائية يُرجح ارتفاعها، مؤكدة انهيار عدد من المباني.

وقال مركز شبكات الزلازل الصيني إن زلزالا قوته 6.8 درجات هز شيغاتسي ثانية كبرى مُدن التبت والمنطقة المحيطة بها صباح اليوم، في حين قالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن زلزالا بقوة 7.1 درجات على مقياس ريختر وقع في منطقة التبت بالصين.

كما أوضح المركز الصيني أن الزلزال وقع في الساعة الواحدة و5 دقائق بتوقيت غرينتش، وكان على عمق 10 كيلومترات. وذكر تقرير تلفزيون الصين المركزي أن عددا قليلا من المناطق مأهول ضمن 5 كيلومترات من مركز الزلزال الذي كان يبعد 380 كيلومترا عن لاسا عاصمة التبت.

بدورها، ذكرت وسائل إعلام هندية أن الزلزال شعر به سكان العاصمة النيبالية كاتماندو على بعد نحو 400 كيلومتر، إذ أفادت التقارير بأن السكان فروا من منازلهم بعد تعرض عدد كبير منها للاهتزاز.

كما وقعت هزّات أرضية وسلسلة هزّات ارتدادية في المناطق النيبالية المحيطة بلوبوش في الجبال العالية قرب جبل إيفرست.

وتتعرض الأجزاء الجنوبية الغربية من الصين للزلازل بشكل متكرر، ففي عام 2008 تسبب زلزال قوي في مقاطعة سيتشوان بمقتل نحو 70 ألف شخص.

وذكر تلفزيون الصين المركزي أن 29 زلزالا بلغت قوتها 3 درجات أو أكثر وقعت في نطاق 200 كيلومتر من زلزال شيغاتسي في السنوات الخمس الماضية، لكن جميعها كانت أقل من زلزال اليوم الثلاثاء. وفي 2015 هز زلزال قوته 7.8 درجات منطقة قريبة من كاتماندو في نيبال المجاورة، مما أودى بحياة نحو 9 آلاف شخص، وتسبب في إصابة الآلاف، في أسوأ زلزال تشهده البلاد.

الرئيس الصيني يوجه ببذل كافة الجهود في عمليات البحث والإنقاذ ومنع الخسائر البشرية

من جهته، وجّه الرئيس الصيني شي جين بينغ ببذل كافة الجهود في عمليات البحث والإنقاذ ومنع الخسائر البشرية.

وقال في بيان “يجب بذل كل جهد ممكن في أعمال البحث والإنقاذ وتقديم المساعدة للمتضررين وتقليل الخسائر البشرية ومنع الآثار السلبية الثانوية وإعادة توطين ضحايا الكارثة ومواصلة أعمال الإغاثة”. هذا وشدد على “ضرورة تعزيز الرصد والإنذار المبكر من الزلازل وترميم البنية التحتية المتضررة في أسرع وقت ممكن وتوفير الظروف المعيشية الأساسية للناس وضمان قضائهم الشتاء في دفء وأمان”.

المصدر: مواقع إخبارية