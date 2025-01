95 قتيلاً بزلزال عنيف ضرب التبت غرب الصين

قُتل ما لا يقل عن 95 شخصاً صباح اليوم الثلاثاء، إثر زلزال قوي ضرب منطقة التبت في جبال الهيمالايا جنوب غرب الصين وشعر به السكان في النيبال المجاورة، مما ادّى إلى مبان عدة، وفق إعلام رسمي.

وأكدت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) نقلاً عن السلطات المحلية إصابة أكثر من 130 شخصاً، في حصيلة غير نهائية يُرجح ارتفاعها، مؤكدة انهيار عدد من المباني.

وقال مركز شبكات الزلازل الصيني إن زلزالا قوته 6.8 درجات هز شيغاتسي ثانية كبرى مُدن التبت والمنطقة المحيطة بها صباح اليوم، في حين قالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن زلزالا بقوة 7.1 درجات على مقياس ريختر وقع في منطقة التبت بالصين.

Severe earthquake hits #Tibet , #Nepal and some parts in #India, people come out of their homes.#earthquake #TibetEarthquake #DelhiElection2025 #lockdown #TejRan #HMVP pic.twitter.com/G2QBbM0l7o

