“الجبهة الداخلية الإسرائيلية”: صفارات الإنذار تدوي في سديروت وإيفيم بغلاف غزة الشمالي – موقع قناة المنار – لبنان
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January 4 2025 - 00:46

“الجبهة الداخلية الإسرائيلية”: صفارات الإنذار تدوي في سديروت وإيفيم بغلاف غزة الشمالي

منذ 1 ساعة 3 January، 2025
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