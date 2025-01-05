طهران تدين العدوان على اليمن: يوسّع دائرة زعزعة الأمن في غرب آسيا

أدان المتحدّث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي بشدّة، العدوان الأميركي – البريطاني الجديد على اليمن، محذّراً من أنّ” مثل هذه الاعتداءات ستؤدي إلى اتساع دائرة زعزعة الأمن وعدم الاستقرار في منطقة غرب آسيا”.

وأكد بقائي أنّ” استمرار وتكرار الاعتداءات العسكرية الأميركية والبريطانية والإسرائيلية على اليمن هو خرق فاضح للسيادة الوطنية ووحدة الأراضي اليمنية، كما أنّه يخالف مبادئ وقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة”.

كما أثنى على المواقف الشريفة للشعب اليمني وباقي الشعوب الحرّة في إبداء التضامن والدعم للشعب الفلسطيني مطالباً بتحرّك أكثر جدّية للمجتمع الدولي والدول الإسلامية وخاصة على مستوى منظّمة التعاون الإسلامي من أجل إيقاف عمليات الإبادة في فلسطين المحتلة ومساعدة أهالي غزة المنكوبين.

المصدر: يونيوز