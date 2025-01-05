قوات العدو الاسرائيلي اقتحمت عدة مناطق بالضفة المحتلة

اقتحمت قوات العدو الإسرائيلي الاحد عدة مناطق في الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة، حيث نفذت حملات دهم واعتقال بحق عدد من الفلسطينيين.

فقد اقتحمت قوات العدو بلدتي بورين جنوب نابلس وسبسطية شمال غرب المدينة.

وأفادت مصادر فلسطينية أن “قوات الاحتلال اقتحمت قرية بورين جنوبا، وأقامت حاجزا عسكريا وسط البلدة وأجبرت أصحاب المحلات التجارية على إغلاق أبوابها”، وتابعت “في بلدة سبسطية داهمت قوات الاحتلال داهمت البلدة بعدة آليات عسكرية، وانتشرت بين أزقتها”.

من جهة ثانية، اعتقلت قوات العدو الإسرائيلي طفلا خلال اقتحام بلدة نعلين غرب رام الله بالضفة المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية أن “الاحتلال اعتقل أيمن مجدي عميرة (17 عاما)، بعد الاعتداء عليه بالضرب، خلال تواجده وسط البلدة”.

وتواصل قوات العدو الاسرائيلي بشكل شبه يومي اقتحام مناطق مختلفة بالضفة المحتلة، حيث تقوم بدهم المنازل والمحلات التجارية بالاضافة الى تنفيذها حملات اعتقال للفلسطينيين.

المصدر: وكالة وفا