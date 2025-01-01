مصادر فلسطينية: المقاومة تطلق قذائف هاون تجاه قوات الاحتلال وصافرات الإنذار تدوي في محور نتساريم داخل قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 1 2025 - 21:48

مصادر فلسطينية: المقاومة تطلق قذائف هاون تجاه قوات الاحتلال وصافرات الإنذار تدوي في محور نتساريم داخل قطاع غزة

منذ 17 mins 1 January، 2025
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