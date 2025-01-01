سي إن إن عن مسؤولين أمريكيين: المشتبه فيه بهجوم نيو أورليانز خدم سابقا في الجيش الأمريكي – موقع قناة المنار – لبنان
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January 1 2025 - 21:48

سي إن إن عن مسؤولين أمريكيين: المشتبه فيه بهجوم نيو أورليانز خدم سابقا في الجيش الأمريكي

منذ 27 mins 1 January، 2025
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