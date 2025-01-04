زلزال بقوة 5.8 درجات يهز إثيوبيا

ضرب زلزال بقوة 5.8 درجات على مقياس ريختر، اليوم السبت، إثيوبيا في الساعة 00:52 بتوقيت غرينتش، وفقاً لما أفاد به مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض، بحسب “روسيا اليوم”.

ولم يتسنَّ على الفور معرفة ما إذا كان الزلزال قد تسبب في أضرار بشرية أو مادية. وتم تحديد مركز الزلزال مبدئياً على عمق 10 كيلومترات عند دائرة عرض 9.42 درجة شمالاً وخط طول 40.13 درجة شرقاً.

وأمس الجمعة، ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإثيوبية أن هناك بوادر لثوران بركان في منطقة عفار، حيث أظهر مقطع فيديو تصاعد الدخان والغبار من فوهة بركان بجبل دوفان، الذي يقع في إحدى المناطق التي تأثرت بنشاط الزلازل في إثيوبيا مؤخراً.

وشهدت إثيوبيا خلال الأسبوعين الأخيرين زلازل متكررة، تجاوز عددها 120 زلزالاً، مما يجعل عام 2024 يسجل رقماً قياسياً في عدد الزلازل مقارنة بالسنوات الأخيرة.

المصدر: مواقع