جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ عمليات نسف مباني سكنية شمالي القطاع – موقع قناة المنار – لبنان
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January 1 2025 - 02:36

جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ عمليات نسف مباني سكنية شمالي القطاع

منذ 35 mins 1 January، 2025
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