نيويورك تايمز عن محللين: “إسرائيل” تكافح بمواجهة انصار الله لافتقارها لمعلومات عن مواقع القادة ومخازن الأسلحة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 29 2024 - 20:28

نيويورك تايمز عن محللين: “إسرائيل” تكافح بمواجهة انصار الله لافتقارها لمعلومات عن مواقع القادة ومخازن الأسلحة

منذ 55 mins 29 December، 2024
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