القناة ١٢ الإسرائيلية: تقارير عن قصف مواقع عدة في صنعاء والولايات المتحدة هي على الأرجح من تنفذ الهجمات – موقع قناة المنار – لبنان
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December 27 2024 - 22:08

القناة ١٢ الإسرائيلية: تقارير عن قصف مواقع عدة في صنعاء والولايات المتحدة هي على الأرجح من تنفذ الهجمات

منذ 2 ساعة 27 December، 2024
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