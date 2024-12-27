إطلاق المرحلة الاولى لمساعدة النازحين اللبنانيين من سوريا الى الهرمل

أطلق وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال في لبنان ناصر ياسين الجمعة المرحلة الاولى لمساعدة النازحين اللبنانيين من سوريا الى قرى الهرمل وبعلبك، بحضور عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب إيهاب حمادة وفاعليات.

وبالمناسبة، قال ياسين:”نحن هنا لمساعدة اهلنا الذين نزحوا من سوريا بعد التطورات الاخيرة، اذ اضطروا الى ترك بيوتهم ونزحوا الى الهرمل ومنطقة بعلبك”، وتابع “حاليا بدأنا مع منظمات الامم المتحدة وبرنامج الاستجابة المشترك وبعد تكليف مجلس الوزراء لجنة الطوارىء الاهتمام باللبنانيين النازحين من سوريا لمساعدتهم حيث بدأت المرحلة الاولى من توزيع مواد غذائية ومساعدات لها علاقة بالنظافة الشخصية ، وذلك بالتعاون مع اليونيسف، اضافة الى مساعدات اخرى ستأتي عبر الهيئة العليا للاغاثة ومؤسسات اخرى لمساعدة النازحين اللبنانيين في هذه الفترة للتخفيف عنهم”.

ولفت ياسين الى ان “هذا الامر سيناقش في مجلس الوزراء وتحديدا في زيارة سيقوم بها وفد من الحكومة اللبنانية الى سوريا سيتم مناقشتها في جلسة الحكومة المقبلة، وسيعمل على مناقشة هذا الموضوع مع الحكومة السورية “، واضاف “الهم الآن، ان نخفف عن النازحين في هذه الظروف الصعبة بالتعاون مع المنظمات الدولية والصليب الاحمر ودائما بتنسيق واشراف الادارات المحلية والمحافظ والقائمقام واتحاد البلديات وكل الادارات المحلية ضمن عمل لجان الطوارىء والكوارث الموجودة في المناطق وخلال اجتماعهم في مكتب قائمقام الهرمل عرض رؤساء البلديات المشاكل التي يعانون منها جراء هذا النزوح”.

من جهته، رحب النائب حمادة بالوزير ياسين والوفد المرافق، وشدد على “اهمية النازحين الجدد ان كانوا لبنانيين او سوريين”، ولفت الى آخر احصاء “انه اكثر من ١٣ الف عائلة موجودة الآن في الهرمل علما” بأن عدد المقيمين في الهرمل لا يتجاوز الـ٣٠ الف، والنازحين الموجودين ٧٠ الف اي ضعف سكان الهرمل”.

وأشار حمادة الى “الجهد الكبير الذي تقوم به بلديات القضاء والاهالي، رغم المعاناة التي خرجوا بها بعد الحرب ليأتيهم هذا النزوح الذي يفوق كل امكاناتهم”، واكد “أهمية عودة النازحين الى بيوتهم”، وقال “نحن كأحزاب ولجان محلية مع عودة اللبنانيين المقيمين في سوريا الى بيوتهم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام