اصابة 30 سوريا نتيجة انقلاب حافلة ركاب في محلّة فريديس- منجز في عكار

أصيب 30 شخصاً من التابعية السورية بكسور وجروح مختلفة، نتيجة انقلاب حافلة ركاب كانت تقلهم واصطدمت بحافة في محلّة فريديس- منجز في محافظة عكار ليل امس.

يأتي هذا الحادث بعدما تمكّن عدد من السوريين من الدخول خلسة عبر أحد المعابر غير الشرعية عند مجرى النهر الكبير بين سوريا ولبنان.

وقد تولّى الصليب الأحمر اللبناني إسعاف المصابين ونقلهم ، بينهم سائق الفان وهو لبناني، إلى مستشفى “سيدة السلام” في القبيات وحالة بعضهم حرجة.

يُشار إلى أنّ الحافلة كانت تقلّ نحو 30 شخصا، ويوجد حاليا في المستشفى 11 شخصا تتوزع جروحهم بين المتوسطة و الحرجة.

وحضرت إلى المكان قوّة من الجيش اللبناني. وبوشرت التحقيفات.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام