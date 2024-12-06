وزارة الصحة الفلسطينية: نطالب جميع المؤسسات الدولية لضرورة التحرك وحماية المستشفيات من هذا العدوان السافر – موقع قناة المنار – لبنان
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December 6 2024 - 21:08

وزارة الصحة الفلسطينية: نطالب جميع المؤسسات الدولية لضرورة التحرك وحماية المستشفيات من هذا العدوان السافر

منذ 2 ساعة 6 December، 2024
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