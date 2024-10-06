إعلام العدو: مئات الآلاف من الإسرائيليين هرعوا إلى الملاجئ من منطقة حيفا وحتى الخضيرة جنوبا – موقع قناة المنار – لبنان
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October 6 2024 - 10:18

إعلام العدو: مئات الآلاف من الإسرائيليين هرعوا إلى الملاجئ من منطقة حيفا وحتى الخضيرة جنوبا

منذ 2 ساعة 6 October، 2024
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