قوات الاحتلال تقتحم مدينة نابلس من حاجز المربعة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 26 2024 - 06:58

قوات الاحتلال تقتحم مدينة نابلس من حاجز المربعة

منذ 1 ساعة 26 September، 2024
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