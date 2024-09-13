مقدمة نشرة اخبار قناة المنار الرئيسية اليوم الجمعة 13-9-2024 – موقع قناة المنار – لبنان
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September 13 2024 - 20:30

مقدمة نشرة اخبار قناة المنار الرئيسية اليوم الجمعة 13-9-2024

منذ 32 mins 13 September، 2024
لوغو المنار
تقارير مصورة - لبنان

المصدر: قناة المنار

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