مراسل المنار: دبابة “ميركافا” صهيونية تستهدف أحد المنازل في الحي الشرقي لبلدة كفرشوبا بقذيفتين – موقع قناة المنار – لبنان
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August 16 2024 - 19:20

مراسل المنار: دبابة “ميركافا” صهيونية تستهدف أحد المنازل في الحي الشرقي لبلدة كفرشوبا بقذيفتين

منذ 1 ساعة 16 August، 2024
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