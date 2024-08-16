الشيخ الجبري: للتمسك بالوحدة الإسلامية لمواجهة المشاريع الفتنوية

رأى الامين العام لـ”حركة الأمة” في لبنان الشيخ عبد الله جبري أن “الذين يحاولون تفريق الأمة من خلال الوتر الطائفي والمذهبي إنما لإضعاف قوتنا ومحاولة بائسة لمحو تاريخنا العظيم بعلمائه ومجاهديه”.

وشدد جبري في خلال خطبة الجمعة في مسجد “كلية الدعوة الإسلامية” في حضور المستشار الثقافي للجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد كميل باقر زاده على “ضرورة التمسك بالوحدة الإسلامية لمواجهة المشاريع الفتنوية ولحفظ قوة الأمة والوقوف في وجه من يعمل على الإساءة إلى الوحدة التي تجلت في الموقف الموحد من غزة هاشم”، وتابع “هذا يكون بحفظ المقاومة التي بجهادها وتضحياتها وصبر شعبها تلقن العدو الصهيوني درسا بأن عليه أن يفكر طويلا قبل أن يقدم على ما يهدد به من استباحة هذا البلد”.

وحيا الشيخ جبري “الشعب الفلسطيني على صلابته وصبره وصموده وروحه المضحّة”، وقال “الوقوف مع هذا الشعب العزيز وإسناده بكلّ سبل الإسناد واجب ديني وإنساني وكذلك الوقوف إلى جانب كل من ساند ويساند هذه القضية انطلاقا من شعورهم بالمسؤولية تجاه هذا الشعب المظلوم، لا سيما المقاومة في لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام