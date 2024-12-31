الشيخان جبري والرفاعي: للاسراع بانتخاب رئيس للجمهورية ونبذ الفتن

استقبل الامين العام لحركة الأمة في لبنان الشيخ عبد الله جبري الثلاثاء الشيخ مؤمن مروان الرفاعي، وجرى البحث في تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة، واستمرار العدوان الصهيوني على فلسطين ولبنان وسوريا.

واكد الطرفان على “ضرورة الإسراع في انتخاب رئيس جامع لكل اللبنانيين، لا سيما أن لبنان مهدد من العدو الصهيوني ويتعرض – كما المنطقة – إلى عدوان همجي، بالرغم من الحديث عن وقف لإطلاق النار”.

وعا الطرفان إلى”الوحدة والتعاون والحوار ونبذ التفرقة والفتن وطرح الأفكار التي من شأنها تعزيز روح الألفة بين اللبنانيين”.

كما زار الشيخ الرفاعي يرافقه الشيخ جبري ضريح المربي الشيخ عبد الناصر جبري وقرأ سورة الفاتحة.

واستذكر الشيخ الرفاعي “المربي الشيخ عبد الناصر جبري في الذكرى الثامنة لرحيله، ومواقفه الإسلامية الوحدوية، والداعية إلى نبذ الفرقة ووحدة الصف الإسلامي والوطني، ودعوته الدائمة إلى الأخوّة الإسلامية وقبول الآخر”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام