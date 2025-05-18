“الكنيست” الصهيوني يفشل بتمديد أمر استدعاء “جنود الاحتياط”

فشل الكنيست في كيان العدو الإسرائيلي الأحد في تمديد أمر استدعاء جنود الاحتياط للخدمة العسكرية في الجيش الصهيوني.

وقالت القناة 14 في كيان العدو إن “لجنة الخارجية والأمن في الكنيست أسقطت اليوم وللمرة الثانية، طلب الحكومة بتمديد أمر الاستدعاء 8 لقوات الاحتياط، وانتهى التصويت بنتيجة 7 ضد 4 لصالح المعارضة،بعدما فشل الائتلاف في تأمين أغلبية، بل وخسر أصواتا من داخل صفوفه”.

وأضافت القناة الصهيونية ان “عضو الكنيست عميت هاليفي من حزب الليكود صوت بشكل مفاجئ مع المعارضة وضد موقف الائتلاف، فيما غادرت عضو الكنيست ليمور سون هار ميلخ القاعة مع بدء التصويت، وعضو الكنيست تالي غوتليب طُردت من الجلسة وسط صراخ ولم تعد للتصويت”، وتابعت “هكذا بقي الائتلاف بأربعة مؤيدين فقط، في حين رفع جميع أعضاء المعارضة الحاضرين أيديهم ضد الاقتراح”.

من جهتها، قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الصهيونية نقلاً عن أعضاء بـ”المجلس الوزاري المصغر” في الكيان الغاصب قولهم إن “المجلس سيجتمع ظهر الأحد لإجراء حوار حاسم بشأن مفاوضات الصفقة مع قطاع غزة”، وتابعت ان “إسرائيل ملتزمة بمنحى المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، ومستعدة لبحث تغييرات غير أساسية”، وزعمت ان “إسرائيل أمام يوم حساس وثمة محاولات حقيقية للتوصل إلى اختراق بالمفاوضات”.

المصدر: فلسطين اليوم