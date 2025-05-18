إعلام رئاسة الجمهورية: الرئيس عون لا يعرف الشيخ موفق طريف والصورة وزعها الإعلام الإسرائيلي الرسمي لغايات مشبوهة لا تنطلي على احد – موقع قناة المنار – لبنان
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May 18 2025 - 14:24

إعلام رئاسة الجمهورية: الرئيس عون لا يعرف الشيخ موفق طريف والصورة وزعها الإعلام الإسرائيلي الرسمي لغايات مشبوهة لا تنطلي على احد

منذ 37 mins 18 May، 2025
جوزاف عون
لبنان

‏أوضح مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية انه “خلال توجه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون قبل ظهر اليوم إلى مقعده في القداس الحبري الاول للبابا لاوون الرابع عشر ، تقدم منه أحد رجال الدين الدروز المشاركين في القداس وصافحه، علما ان رئيس الجمهورية لا يعرفه ولم يسبق ان التقاه. وتبين انه الشيخ موفق طريف ممثل الدروز في اسرائيل . وقد تعمدت هيئة البث الاسرائيلية توزيع الصورة مع تعليق يجافي الحقيقة”.

‏واشار مكتب الاعلام إلى “ان مثل هذه الممارسات المشبوهة تتخصص بها وسائل الاعلام الاسرائيلية في لقاءات دولية مماثلة ، وهي لا تلغي حقيقة الموقف اللبناني الرسمي  عموما وموقف الرئيس عون خصوصا، وبالتالي لا حاجة للترويج لمثل هذه الأكاذيب وخدمة العدو الاسرائيلي. فاقتضى التوضيح”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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