المزيد من الشهداء والجرحى بالعدوان الصهيوني المستمر على غزة

تواصل قوات العدو الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، منذ أن استأنفتها قبل 62 يومًا، وبعد 590 يومًا على بدء العدوان، عقب تنصل رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو من اتفاق وقف إطلاق النار، مستندًا إلى دعم سياسي وعسكري أمريكي، وسط صمت دولي وخذلان غير مسبوق من المجتمع الدولي والدول العربية.

وبالسياق، أفادت مصادر فلسطينية أن “قوات الاحتلال شنت عشرات الغارات، في وقت تصاعدت آثار منع إدخال المواد الغذائية الأساسية، منذ بداية مارس الماضي؛ وهو ما يرسم مشهدًا قاسيًا للمجاعة التي يواجهها سكان القطاع”.

وأشارت المصادر الى “استشهاد أكثر من 102 مواطن جراء العدوان الإسرائيلي على أرجاء متفرقة من قطاع غزة منذ منتصف الليل”، وتابعت “ارتقى 3 شهداء وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال صباح الاحد منزلا لعائلة شُعلق في الفالوجة شمال قطاع غزة”، ولفتت الى “استشهاد الصحفي عبد الرحمن توفيق العبادلة ويزن جودة العبادة جراء قصف إسرائيلي على بلدة القرارة شمال شرقي خانيونس”، افادت “باستشهد الصحفي عزيز الحجار رفقة زوجته وأولاده في قصف إسرائيلي على منطقة بئر النعجة شمال غزة”.

وقالت المصادر “ارتقى 15 شهيدا معظمهم من النساء الأطفال وفقد آخرون تحت الأنقاض بغارة إسرائيلية استهدفت منزلًا مكتظًا بالسكان بمنطقة الصفطاوي شمال مدينة غزة”، واضافت “قصفت طائرات الاحتلال صباح الاحد منزلاً لعائلة عفانة خلف محطة البراوي في بيت لاهيا شمال قطاع غزة”، وتابعت “شنت طائرات الاحتلال غارة صباح الاحد على أرض زراعية في حارة أبو فياض بمنطقة المشاعلة في دير البلح وسط قطاع غزة”، واوضحت ان “طائرات الاحتلال شنت غارات عنيفة على تل الزعتر بمخيم جباليا شمال القطاع”.

وذكرت المصادر انه “ارتقى شهداء وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف فجر الاحد منزلاً لعائلة نصر في محيط محطة خلة بجباليا النزلة شمالي قطاع غزة”، واضافت “ارتقى 40 شهيدا في قصف إسرائيلي على منازل وخيام للنازحين في منطقة المواصي غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة”، واكدت “استشهاد الإعلامية نور قنديل وزوجها خالد أحمد أبو سيف وطفلتهما في قصف إسرائيلي استهدف منزلهم في حي بشارة بدير البلح وسط قطاع غزة”، وتابعت “شنت طائرات الاحتلال غارة استهدفت منزلا في دير البلح وسط قطاع غزة”.

وقالت المصادر الفلسطينية “ارتقى 5 شهداء بينهم أطفال وعدد من المصابين في قصف إسرائيلي استهدف فجر الاحد منزلا شمالي قطاع غزة”، وأكدت “استشهد 10 مواطنين وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف فجر الاحد منزلا في منطقة جباليا البلد شمالي قطاع غزة”، ولفتت الى ان “12 شهيدا ارتقوا في قصف الاحتلال منزلا لعائلة نصر في جباليا النزلة شمالي غزة”، وتابعت “ارتقى 9 شهداء وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال منزلاً لعائلة عياش بالقرب من دوار أبو أنور شمالي بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة”.

واشارت المصادر الى “استشهاد عدد من الاشخاص بقصف الاحتلال منزلا لعائلة الفرا في منطقة الفخاري شرقي مدينة خانيونس”، وتابعت “شنت طائرات الاحتلال غارات على تل الزعتر شمالي قطاع غزة”، وأعلنت انه “تم انتشال 4 شهداء وعدد من المصابين جراء استهداف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة مقاط في منطقة الزرقا بحي التفاح شمال شرقي مدينة غزة”.

هذا وأفاد مستشفى العودة بالنصيرات “بوصول شهيدين و4 إصابات بينهم طفل وطفلة جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلًا بالقرب من دوار أبو أنور ببلدة الزوايدة وسط قطاع غزة”.

كما نجا طواقم الدفاع المدني بعد إعادة طائرات العدو قصف منطقة كانوا يتفقدونها بعد غارة جوية على تل الزعتر شمالي قطاع غزة، وقصفت طائرات العدو منزلًا بمحيط مستشفى العودة في تل الزعتر شمالي قطاع غزة.

وقصفت طائرات العدو منزلًا في منطقة السوارحة غربي مخيّم النصيرات وسط قطاع غزة، وقصف طيران العدو عددا من المنازل لعائلة بركة في بلدة عبسان ومنزل لعائلة المصري في بلدة الفخاري شرقي مدينة خان يونس.

هذا وأصيب عدد من المواطنين جراء قصف طائرات العدو منزلًا في منطقة الزرقا بحي التفاح شمال شرقي مدينة غزة، فيما شنت طائرات العدو غارة محيط مستشفى الخير غربي خانيونس جنوبي قطاع غزة.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام