الشيخ القطان: “منشأة عماد4” دليل على القوة المتعاظمة للمقاومة

قال رئيس جمعية ” قولنا والعمل ” الشيخ أحمد القطان في حديث له الجمعة “عندما نسمع عن القوة المتعاظمة لحركات المقاومة نعرف أن الخير لا زال موجودا وما رأيناه في طوفان الأقصى هو دليل واضح على الإعداد”.

واضاف الشيخ القطان “ما استيقظنا عليه أيضا في لبنان من منشأة عماد4 يدل أيضا على هذه القوة المتعاظمة للمقاومة في لبنان، وهذا الأمر يفرح كل مؤمن وكل محب للجهاد والمقاومة ومواجهة العدو”.

وقال الشيخ القطان “نحن نعلم أن أصوات نشاز ستخرج من هنا ومن هناك، وأن هذا الأمر سيغيظ وسيجعل منهم في صف العدو الصهيو- أميركي في حالة من الهستيريا، لأنهم يعلمون أن هناك قوة ولكن لا يتخيلون إلى هذه الدرجة، وأعتقد بل أجزم، ان ما شاهدتموه على شاشات التلفزة، وتشاهدونه اليوم هو جزء صغير من القوة الموجودة لدى المقاومة في لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام