بوريل: عنف المستوطنين يعرّض السلام للخطر

أعرب منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عن إدانته “هجمات المستوطنين في قرية جيت بالضفة الغربية”، مضيفاً أن “هجمات المستوطنين تهدف إلى ترويع المدنيين الفلسطينيين”.

وقال بوريل إنه “في ظل إفلات كامل من العقاب يقوم المستوطنون بتأجيج العنف في الضفة معرضين فرصة السلام للخطر”، مشيراً إلى أنه “يجب على الحكومة الإسرائيلية أن توقف تصرفات المستوطنين غير المقبولة فوراً”.

وأضاف بوريل “سأقترح فرض عقوبات أوروبية على العناصر التي تدعم عنف المستوطنين، بمن فيهم بعض أعضاء الحكومة الإسرائيلية”.

المصدر: مواقع إخبارية