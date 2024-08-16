المقاومة الاسلامية تواصل عملياتها دعما لغزة

تواصل المقاومة الاسلامية عملياتها ضد مواقع العدو الاسرائيلي دعما لغزة واهلها ومقاومتها وردا على الاعتداءات الصهيونية ضد لبنان وشعبه وقراه.

وبالسياق، أصدرت المقاومة الاسلامية سلسلة بيانات حول عملياتها ليوم الجمعة 16-8-2024، وجاءت كالتالي:

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، استهدف مجاهدو ‌‌‌‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 01:15 من بعد ظهر يوم الجمعة 16-8-2024 دشمة يتموضع فيها ‏جنود العدو في موقع بركة ريشا ‏بالأسلحة الموجهة وأصابوها إصابةً مباشرة وأوقعوا فيها إصابات ‏مؤكدة.‏

‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الجمعة 16-08-2024‏

‏11 صفر 1446 هـ

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، استهدف مجاهدو ‌‌‌‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 02:40 من بعد ظهر يوم الجمعة 16-8-2024 انتشارًا لجنود ‏العدو في محيط ثكنة ميتات ‏بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً مباشرة.‏

‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الجمعة 16-08-2024‏

‏11 صفر 1446 هـ

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، استهدف مجاهدو ‌‌‌‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:30 من بعد ظهر يوم الجمعة 16-8-2024 انتشارًا لجنود ‏العدو الإسرائيلي في محيط موقع جل الدير ‏بصواريخ فلق.‏

‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الجمعة 16-08-2024‏

‏11 صفر 1446 هـ

المصدر: موقع المنار