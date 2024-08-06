قوات العدو الاسرائيلي تقتحم بلدة عقابا جنوب طوباس بالضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 6 2024 - 00:36

قوات العدو الاسرائيلي تقتحم بلدة عقابا جنوب طوباس بالضفة المحتلة

منذ 1 ساعة 5 August، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة