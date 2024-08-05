مصطفى حمدان: سنواصل الطريق حتى تحرير كل فلسطين

أحيت حركة “الناصريين المستقلين – المرابطون” يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني والذكرى الـ42 لمعركة المتحف في بيروت ضد العدو الاسرائيلي في 4 آب 1982، بلقاء تحت عنوان “ما أخذ بالقوة لا يسترد بغير القوة” في حرش بيروت، شاركت فيه شخصيات سياسية وحزبية.

وبالمناسبة، قال أمين الهيئة القيادية في “المرابطون” العميد مصطفى حمدان: “يوم 4 آب 1982 يوم الغزو الاسرائيلي على بيروت، أعطي مجد النضال للمرابطون وشرف القتال ضد العدو اليهودي التلمودي”، واضاف “خلال مقاومة ونضال شباب المرابطون ضد العدو الاسرائيلي على ارض بيروت عام 1982، أطلق 3200 صاروخ آنذاك، وما يحصل اليوم من مقاومة على أرض الجنوب الحبيبة هو تراكم نضالي تاريخي”، وتابع “عندما قال لنا فيليب حبيب أخرجوا من بيروت مع منظمة التحرير، كان دم شهدائنا وأقدامنا متجذرة في تراب بيروت، لأجل ذلك رفضنا الخروج وقاومنا مع كل الأحزاب الوطنية”.

وأشاد حمدان “بعملية الويمبي التي كانت هي المفصل”، وقال “الشهيد خالد علوان نفّذ ثلاث قرارات، القرار الأول قرار حزبه الحزب السوري القومي الاجتماعي، وقرار أهل بيروت وقرار الأمة، ونفذ قرار الإعدام وتحولت هذه المعركة من هزيمة إلى نصر، بهذه العملية وتوالي عمليات القوى الوطنية والاسلامية على أرض بيروت”، وأضاف “سنتكاتف سويا وسنبقى روّاد هذه المقاومة وقادتها، ولن يستطيع أحد أن يزيحنا عن هذا الطريق الذي اخترناه، في السير إلى تحرير فلسطين كل فلسطين، وجعلها فلسطين الحرة العربية بإذن الله، يرونها بعيدة ونراها أقرب من القريب”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام