بالفيديو | المقابلة الأخيرة للشهيد هنية.. ما هو أفق حرب غزة وبماذا وصف جبهات الاسناد؟

نشر موقع KHAMENEI.IR باللغة العربيّة تفاصيل الحوار الأخير مع المجاهد الكبير الشهيد إسماعيل هنيّة قبل ساعات من استشهاده، بالإضافة إلى مقتطفات من لقاءات الشهيد هنيّة مع الإمام السيد علي الخامنئي.

وتناولت المقابلة مواقف للشهيد هنية عن مكانة «فلسطين» في وجدان جمهوريّة إيران الإسلاميّة، وعن رأيه بما تقوم به جبهات الإسناد لغزّة في لبنان والعراق واليمن. كما تحدث الشهيد هنية عن الأفق المرسوم أمام الحرب في غزّة.

وتضمن الفيديو الذي نشره موقع الإمام الخامنئي باللغة العربية مشاهد حصريّة غير منشورة سابقاً للقاءات الشهيد مع الإمام الخامنئي، وبعض مجريات هذه اللقاءات والأحاديث المتبادلة فيها.

المصدر: موقع الامام الخامنئي