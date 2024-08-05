مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية في قناة المنار ليوم الإثنين 5-8-2024

أحرَقهم الانتظارُ حتى باتوا يستعجلونَ القِصاص..

همُ الصهاينةُ المتقلبون بشرِّ افعالِهم، يُوسّطونَ العالمَ محاولينَ التخفيفَ من الردودِ القادمةِ لا محالة، والتي قال الايرانيون اِنها ستكونُ مؤدِبةً لهؤلاء الذين تخطَوا كلَ حدودِ الاجرام..

من داخلِ البيتِ العبريِّ المُرْتَبِكِ خرجت الاصواتُ التي تترصدُ معلومةً من هنا او تحليلاً من هناك لرسمِ سيناريوهاتِ الضربةِ القادمة، والتي قدّرَ الاعلامُ العبريُ انها بينَ صواريخَ من السماءِ او تقدماتٍ على الارض، مع اجماعِهم بانها ستكونُ غيرَ مسبوقةٍ بالنسبةِ لهم..

وفي الدائرةِ الملتهبةِ للتطوراتِ تحركاتٌ ومساعٍ بأكثرَ من عنوانٍ واتجاه، حيث سارعَ الاميركيُ لنجدةِ ربيبِه الصهيوني، فحضرَ قائدُ القيادةِ المركزيةِ للجيش الاميركي “مايكل كوريلا” الى تل ابيب لتنسيقِ ما سماهُ الاعلامُ العبريُ بالنشاطِ الدفاعيِّ المشتركِ لصدِّ الردِّ الايراني على اغتيالِ القائد هنية..

وبحثاً بالتطوراتِ التي احدثَها الصهيونيُ باغتيالاتِه، حضرَ الى طهرانَ سكرتيرُ الامنِ القومي الروسي سيرغي شويغو على رأسِ وفدٍ للقاءِ كبارِ المسؤولين الايرانيين.

وبكلامٍ مسؤولٍ جَدّدت الجمهوريةُ الاسلاميةُ عبرَ خارجيتِها وحرسِها الثوري انَ ردَّها سيكونُ في إطارِ القوانينِ والأعرافِ الدولية، داعياً دولَ العالمِ الى التنديدِ بالارهابِ الصهيوني واتخاذِ اجراءاتٍ لمحاسبته..

اما الحسبةُ الصهيونيةُ عن الشمال وما هو قادمٌ من حزبِ الله فقد ارعبَ الصهاينةَ الذين باتوا يطلبونَ على الاعلامِ ممّن تبقَّى من مستوطني الشمال المغادرة، سائلينَ اين قوةُ الردعِ بل اين الحكومةُ المسؤولةُ عن ناسٍ يعيشون اعلى درجاتِ التوترِ والاستنفارِ ليلَ نهارَ على مدى ايامٍ من الانتظار..

فيما العملُ اليوميُ للمقاومين خارجَ هذا الحسابِ الممتدِ كلَ يومٍ من غزة الى الشمال، فكانَ الحدثُ صعباً في رفح بحسَبِ الاعلامِ العبري معَ الاعترافِ بانفجارِ عبوةٍ بقوةٍ صهيونيةٍ اوقعت اصاباتٍ مؤكدةً وخطيرةً بصفوفِ جنودِها، فما اكملَ المقاومون من لبنانَ اسنادَ غزةَ والردَ على العدوانيةِ الصهيونيةِ التي تطالُ القرى اللبنانيةَ بصلياتٍ من الصواريخِ والطائراتِ الانقضاضية، ليعترفَ الاعلامُ العبريُ بوقوعِ اصابات..

ومعَ التوترِ العسكري، هزةٌ اصابت الاقتصادَ العالميَ اليوم ، خسرت معها البورصاتُ واسواقُ المالِ آلافِ الملياراتِ من الدولارات، حتى وصفَها المختصون بالاثنينِ الاسود..

المصدر: قناة المنار