بوتين يعلن عن هدنة بمناسبة “عيد النصر” ويدعو أوكرانيا لمفاوضات غير مشروطة

أعلن الكرملين في بيان له يوم الاثنين أن “الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وجه بوقف إطلاق النار وتوقف كافة العمليات العسكرية مع اوكرانيا في أيام الذكرى الثمانين للنصر من الثامن إلى الحادي عشر من مايو/أيار المقبل”.

وقال البيان “بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس فلاديمير بوتين، ووفقا لاعتبارات إنسانية، يعلن الجانب الروسي وقف إطلاق النار في أيام الاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر من منتصف ليل 7-8 مايو حتى منتصف ليل 10-11 مايو/أيار، خلال هذه الفترة تتوقف كافة العمليات العسكرية”.

وأكد البيان أنه “على أوكرانيا أن تحذو حذو روسيا وتعلن وقف إطلاق النار في الذكرى الثمانين للنصر”، وتابع “في حالة انتهاك وقف إطلاق النار من قبل الجانب الأوكراني، فإن القوات الروسية ستتخذ ردا مناسبا وحاسما”.

وشدد البيان على أن “الجانب الروسي يؤكد مجددا استعداده لإجراء مفاوضات سلام دون شروط مسبقة، تهدف إلى معالجة الأسباب الجذرية للأزمة الأوكرانية، وإلى تعاون بناء مع الشركاء الدوليين (بشأن تسوية الأزمة”.

المصدر: روسيا اليوم