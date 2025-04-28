حماس: جرائم العدو الاسرائيلي بحق المدنيين في غزة تحدٍ سافر للمجتمع الدولي

قالت حركة حماس في بيان لها يوم الاثنين إن “الغارات الصهيونية المكثّفة على المدنيين العزل في عموم قطاع غزة، تأتي في سياق المجازر اليومية المستمرة التي يُنفّذها الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا، والتي يُستشهد فيها عشرات المدنيين الأبرياء كل يوم، في مشهد متواصل من الإبادة الجماعية والتطهير العرقي”.

وأكدت حماس أن “هذه الجرائم تُشكّل رسالةَ تحدٍ سافرة من حكومة العدو المجرمة للمجتمع الدولي، لا سيّما مع انعقاد محكمة العدل الدولية اليوم لمناقشة التزاماتها تجاه شعبنا”، وشددت على أن “حالة الاستخفاف الإسرائيلي بالقوانين الدولية وبالأمم المتحدة ومؤسساتها وإصرار حكومة مجرم الحرب نتنياهو، على المضي في عمليات الإبادة الوحشية في القطاع، تستوجب تحرّكاً عاجلاً وفاعلاً لِلَجْمِها”.

وطالبت حماس “بضرورة ردع إرادة الإرهاب والفاشية الإسرائيلية، ومحاسبة مجرمي الحرب على جرائمهم ضد الإنسانية، ودعم حقّ شعبنا في الحرية وتقرير المصير”.

وكان العدو الإسرائيلي قد استأنف فجر 18 آذار/مارس 2025، عدوانه وحصاره المشدد على قطاع غزة، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني/يناير الماضي، إلا أن العدو خرق بنود الاتفاق طوال فترة التهدئة.

وبدعم أميركي وأوروبي، ترتكب قوات العدو منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، إبادة جماعية في قطاع غزة، أسفرت عن نحو 170 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 14 ألف مفقود.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام