إبراهيم زيدان رئيسًا لبلدية بيروت بالتزكية… وراغب حدّاد نائبًا بـ13 صوتًا

فاز إبراهيم زيدان برئاسة بلدية بيروت بالتزكية، في ظلّ توافق مسبق على اسمه قبل الاستحقاق البلدي الذي أُجري في الثامن عشر من أيار الجاري.

أما منصب نائب رئيس البلدية، فحُسم عبر الاقتراع بعد ترشّح أكثر من اسم، حيث فاز راغب حدّاد، المدعوم من حزب القوات اللبنانية، بعدما نال 13 صوتًا، مقابل 6 أصوات لمرشّح التيار الوطني الحر تيدي بطحيش، و4 أصوات لمرشح حزب الكتائب اسكندر بريدي، إضافة إلى ورقة بيضاء.

وفي أعقاب إعلان النتائج، أكّد محافظ بيروت مروان عبود، إلى جانب كل من رئيس البلدية الجديد ونائبه، على أهمية التعاون لما فيه مصلحة العاصمة وأهلها.

وكانت لائحة “بيروت بتجمعنا” المدعومة من مختلف القوى السياسية قد حصدت 23 مقعدًا من أصل 24 في المجلس البلدي للعاصمة، فيما تمكّن المرشح محمود الجمل من لائحة “بيروت بتحبك” من خرق اللائحة بمقعدٍ واحد.

وبعد استكمال انتخاب رئيس البلدية ونائبه، تتّجه الأنظار إلى أداء المجلس البلدي خلال السنوات الست المقبلة، في ظلّ التحديات السياسية والمالية المتراكمة التي تواجه مدينة بيروت.

المصدر: موقع المنار