المستشارة القضائية لحكومة العدو الإسرائيلي: تعيين رئيس “الشاباك” غير قانوني

اعتبرت المستشارة القضائية لحكومة العدو الإسرائيلي غالي بهراف-ميارا انه “لا يمكن لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تعيين رئيس الشاباك الجديد”. وأكدت أن “قرار نتنياهو تعيين اللواء دافيد زيني، رئيسًا للشاباك، غير قانوني وأن عليه نقل صلاحيات التعيين لوزير آخر”.

وأضافت المستشارة في حديث لها الاثنين أن “على نتنياهو الامتناع عن التدخل المباشر وغير المباشر، بتعيين رئيس الشاباك”.

والخميس الماضي، أعلن نتنياهو تعيين دافيد زيني رئيسًا لجهاز الأمن العام الصهيوني (الشاباك) خلفا لرونين بار، وسطا انقسام حاد في كيان العدو كون تعيينه جاء مناقضا لقرار المستشارة القضائية للحكومة.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام