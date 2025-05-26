العدو الاسرائيلي يواصل خرقه للسيادة اللبنانية – موقع قناة المنار – لبنان
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May 26 2025 - 19:38

العدو الاسرائيلي يواصل خرقه للسيادة اللبنانية

منذ 17 mins 26 May، 2025
خرف اتفاق وقف اطلاق النار
لبنان

واصل العدو الاسرائيلي خرقه للسيادة اللبنانية ولاتفاق وقف إطلاق النار وللقرار الدولي 1701.

وبالسياق، أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام” أن “الطيران الحربي الاسرائيلي شن ثلاث غارات على خراج بلدة بريتال البقاعية لجهة سفوح سلسلة جبال لبنان الشرقية”.

كما أفادت الوكالة بأن “طيران الاستطلاع الاسرائيلي حلق بشكل متواصل خلال فترة النهار في أجواء خلدة، عرمون وبشامون وصولا الى العاصمة بيروت وضاحيتها الجنوبية”.

بدورها، اشارت وزارة الصحة اللبنانية الى “سقوط جريحين بغارتين لطيران العدو الاسرائيلي ليل الاحد-الاثنين على بلدتي بيت ليف ومجدل زون جنوب لبنان”.

وهذه الاعتداءات الاسرائيلية المتواصلة ترسم علامات استفهام حول قدرة المجتمع الدولي على حماية لبنان وإمكانية الاعتماد على الدبلوماسية لردع العدو الصهيوني.

المصدر: موقع المنار

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