العدو الاسرائيلي يواصل خرقه للسيادة اللبنانية

واصل العدو الاسرائيلي خرقه للسيادة اللبنانية ولاتفاق وقف إطلاق النار وللقرار الدولي 1701.

وبالسياق، أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام” أن “الطيران الحربي الاسرائيلي شن ثلاث غارات على خراج بلدة بريتال البقاعية لجهة سفوح سلسلة جبال لبنان الشرقية”.

كما أفادت الوكالة بأن “طيران الاستطلاع الاسرائيلي حلق بشكل متواصل خلال فترة النهار في أجواء خلدة، عرمون وبشامون وصولا الى العاصمة بيروت وضاحيتها الجنوبية”.

بدورها، اشارت وزارة الصحة اللبنانية الى “سقوط جريحين بغارتين لطيران العدو الاسرائيلي ليل الاحد-الاثنين على بلدتي بيت ليف ومجدل زون جنوب لبنان”.

وهذه الاعتداءات الاسرائيلية المتواصلة ترسم علامات استفهام حول قدرة المجتمع الدولي على حماية لبنان وإمكانية الاعتماد على الدبلوماسية لردع العدو الصهيوني.

المصدر: موقع المنار