وزير الصحة يفتتح عيادات خارجية في مستشفى عرمون ويرعى مؤتمرًا لمكافحة التدخين

افتتح وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين قسم العيادات الخارجية في مستشفى الشفاء التخصصي في دوحة عرمون، في خطوة تهدف إلى تعزيز خدمات الرعاية النفسية والعلاجية، واستكمالًا لمسار دعم الصحة النفسية في لبنان.

وبعد قصّ الشريط، قام الوزير بجولة في القسم الجديد، حيث اطّلع على تجهيزات عيادات الطب النفسي، والعلاج النفسي، والتغذية، مؤكدًا أهمية هذه الخدمات في ظلّ التحديات الصحية المتفاقمة.

وفي بيروت، رعى ناصر الدين مؤتمرًا في نقابة الأطباء بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التدخين، حيث دعا المعنيين في القطاع الصحي إلى تكثيف الجهود للحد من هذه الظاهرة التي تهدّد الصحة العامة.

وشدد وزير الصحة على ضرورة تضافر جهود الوزارات والمؤسسات الصحية والجمعيات الدولية والمحلية، للقيام بدور فاعل في مكافحة التدخين بجميع أشكاله، بما ينعكس إيجابًا على صحة المجتمع اللبناني.

المصدر: موقع المنار